Mara Venier con Renato Zero e Ornella Vanoni: «Che bello stare in vacanza con gli amici». Ecco dove sono

Feste di Natale, Capodanno ed Epifania, tempo di sorrisi, brindisi, doni scambiati sotto l'albero, baci e abbracci. Lo sanno bene Mara Venier, Renato Zero e Ornella Vanoni che nelle ultime ore si sono mostrati sui social insieme abbracciati, spensierati e felici. La conduttrice di Domenica nella serata di ieri, 28 dicembre, era a cena con con la sua cara amica Ornella Vanoni e con il mostro sacro della musica italiana, Renato Zero. «Che bello stare in vacanza con i miei amici». Sono queste le parole che la conduttrice di Domenica In ha scritto a corredo del post che ha pubblicato su Instagram.

Mara Venier su Instagram

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Mara Venier sul suo profilo Instagram.

E non solo. Non sono mancati i commenti anche da parte di alcuni personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra questi Alberto Matano, Elodie, Raoul Bova, che hanno commentato con emoji e parole piene di affetto. Insomma, una foto «Un programma in prima serata! Date un programma in prima serata questi tre», ha scritto una fan. E ancora: «La storia della musica e della tv, mettete gioia solo a gurdarvi. Siete meravigliosi».