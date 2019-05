C'è il pianista Kohlstedt sul palco a Offagna Proposta del Klang Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Oggi sabato 11 maggio prosegue Klang altri suoni, altri spazi, rassegna musicale regionale nata con lo scopo di valorizzare esperienze musicali di qualità nazionali e internazionali che si contraddistinguono per un significativo tasso di sperimentazione e una forte autorialità, intrecciando a volte percorsi con altri festival e rassegne del territorio, giunta alla quarta edizione.L’appuntamento è alle 22 alla Chiesa del SS Sacramento di Offagna con Martin Kohlstedt, pianista, compositore prolifico e nome di punta della scena neoclassica tedesca di cui sono figli compositori come Nils Frahm e Hauschka, ampiamente apprezzato in patria dove riscuote numerosi successi soprattutto dal vivo, per l’energia e l’imprevedibilità dei suoi concerti che mescola musica classica ed elettronica. Il sound di Martin Kohlstedt da un lato riprende temi e atmosfere prese in prestito dalla musica classica, dall’altro li rielabora con uno stile diventato ormai marchio di fabbrica. Classe 1988, cresciuto fra le foreste della Turingia, dopo aver studiato alla scuola di musica di Leinefelde e alla Bauhaus-Universität di Weimar, Kohlstedt si è dedicato a una carriera di compositore e performer di musica neoclassica, arrivando anche in Italia per l’Expo di Milano del 2015. Nella sua carriera ha composto musiche per installazioni, videogame e film. Martin Kohlstedt ha lasciato il segno con due album notevoli chiamati Tag (Day) e Nacht (Night) fino all’ultimo Strom che in tedesco significa “flusso”, prodotto dall’etichetta Edition Kohlstedt e distribuito per la prima volta in tutto il mondo da Rough Trade. La sua musica unisce il pianoforte classico al Fender Rhodes, oltre a avventure e ritmi elettronici. Anche nei suoi concerti Martin Kohlstedt ha ampliato il set del palco con sintetizzatori e tastiere, con l’intento di sperimentare e ricercare nuove soluzioni. Info: 071 2072439.