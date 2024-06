Safety Love, dedicato ai lavoratori: 10 super artisti in piazza del Popolo a Pesaro. Da Piero Pelù a BigMama. Ingresso gratuito martedì 11 giugno

PESARO - In piazza del Popolo, in occasione della terza Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si terrà a Pesaro, la serata evento dedicata alla Carta di Urbino con BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stefano Massini.

L'appuntamento

Martedì 11 giugno (ore 21), in piazza del Popolo, Pesaro 2024 accoglie ‘Safety Love’, la serata evento dedicata alla Carta di Urbino con 10 artisti per 10 principi per il benessere di chi lavora.



L’appuntamento rientra infatti nel calendario della 3° edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro in programma a Pesaro dal 12 al 14 giugno. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con l'Inail e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Prevenzione e tutela della persona che lavora

Il tema centrale di quest'anno - "Politiche di prevenzione e tutela della persona che lavora" - verrà esplorato attraverso quattro diverse sessioni che si succederanno nei tre giorni del Festival.



Sul palco della piazza della Capitale della Cultura 2024 per uno spettacolo che coniuga intrattenimento, salute e sicurezza sul lavoro, 10 grandi artisti che si esibiranno e daranno voce ai 10 principi della Carta di Urbino: BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stafano Massini. Realizzato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G.

Rossini, l’evento sarà condotto da Monica Setta e sarà poi messo in onda sulle reti Rai. L'evento è realizzato con la produzione di iCompany. Ingresso libero e gratuito