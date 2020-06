Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 41 anni, il ricordo commosso delle Iene in diretta: «Ci manchi tanto»

«È da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno». Così ieri sera Nina Palmieri visibilmente commossa, alla conduzione del programma 'Le Ienè con accanto Veronica Ruggeri e Roberta Rei, a fine puntata ha voluto augurare buon compleanno all'amica ed ex collega nadia Toffa, la giornalista scomparsa il 13 agosto dello scorso anno a soli 40 anni.

Sullo sfondo la sigla dedicata a Nadia in cui la Toffa appare come una sagoma silenziosa di cui non si intravede il volto e che balla composta in una spiaggia sulle note di un brano. Dietro a lei il mare che si fa rosa al tramonto e una barchetta. La stesso video con cui la redazione de 'Le Ienè volle salutare Nadia nel giorno dei suoi funerali che si sono celebrarono nel Duomo di Brescia.

