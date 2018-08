Nadia Toffa e l'immagine ricordo su Instagram di un sorriso lontano un anno

di Simone Pierini

«Ricordo di una splendida giornata di sole in una giornata incerta e fresca», così poco fa sumostra uno splendidolontano un anno, datato all'estate del 2017, prima che illa costrinse a una lunga battaglia.La Iena è tornata molto attiva sui social e negli ultimi quattro giorni ha pubblicato quattro post diversi. Prima in versione cuoca alle prese con una frittata, poi sdraiata sul divano dopo un pranzo abbondante seguita dall'immagine di un pic nic casalingo.E infine il sorriso, grande e sincero, che mostrato un anno fa prima dell'arrivo della malattia.Le foto non rendono l'idea sullo stato di salute della Toffa che sembra comunque aver ritrovato energie e voglia di riprendere la vita nella sua normalità. È infatti di pochi giorni fa l'annuncio ai fan di un suo ritorno a settembre alle Iene, che saranno condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.