MACERATA - Il vincitore di Musicultura 31esima edizione è Fabio Curto. A lui vanno i 20mila euro. Ha prevalso sugli altri tre finalisti Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti che con H.E.R., Senna, Hanami e La Zero hanno condiviso il palco dello Sferisterio di Macerata. Il concorso condotto da Enrico Ruggeri ha visto come guest star venerdì Massimo Ranieri e sabato 29 agosto Asaf Avidan.



Fabio Curto è nato ad Acri, 24 settembre 1987 ed è stato il vincitore dell'edizione 2015 di The Voice of Italy. Tra i vari riconoscimenti il Premio Mia Martini giovani, il Premio Stella del Sud sezione musica e il Premio letterario Nazionale Vincenzo Padula. Il brano che ha presentato è "Domenica" un blues melanconico che ha fatto presa sul pubblico dell'Arena maceratese. «Questo è il mio più bel premio ricevuto», ha detto emozionato il cantautore.