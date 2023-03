MONTELLABATE - Un sound energetico e coinvolgente è alla base del nuovo singolo degli Apnea: “Adrenalina” è disponibile da ieri su tutti i digital stores e in radio. La band pesarese, originaria di Montelabbate, è nata nel gennaio del 2018. Cinque esperienze musicali diverse hanno dato vita a un nuovo progetto che ha permesso a Alessandro Guarandelli (voce), Francesco Antonelli (basso), Luca Magrini (chitarra), Andrea Molinari (batteria/cori) e Marco Molinari (chitarra/cori) di trovare un nuovo modo di raccontare, tramite la musica, il loro vissuto.



Il lockdown

In un mix di rock e pop, dal ritmo deciso e incalzante, il brano nasce nel periodo del lockdown. «Adrenalina - spiega la band - nasce quando improvvisamente tutto si ferma, quando per uscire sei costretto a coprirti il viso, quando la libertà ti sembra un lontano ricordo. Quale miglior modo per riappropriarti di tutto quello che ti è stato tolto, se non sotto un palco, lasciandoti travolgere da quelle emozioni che solo la musica riesce a trasmettere». E se la scelta del nome, Apnea, ha significato per loro uscire da un limbo per tornare a “respirare” la musica, “Adrenalina” rappresenta la determinazione e la forza che tutti noi abbiamo dentro, un inno alla vita che spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, cancellando per un attimo ogni tormento. La musica diventa quindi un’ancora di salvezza che permette di sentirsi ancora vivi, di togliersi la maschera e tornare a respirare e il sound energico e coinvolgente della canzone riflette l’energia e la passione che il gruppo ha messo nella sua creazione: «trascinante e travolgente, ti assale e scorre nelle vene come adrenalina», conferma il batterista Andrea Molinari.



Il percorso

Il percorso della band, dal primo Ep di 6 tracce “Private confidenze (2019) ad oggi, ha raccolto consensi e successi: dalla vittoria nel 2020 della 32esima edizione di Rock Targato Italia, con il conseguente inserimento del loro brano “Poco prima di dormire nella relativa compilation, alle finali, all’Ariston, di Sanremo Rock. «Queste esperienze ci hanno fatto crescere molto, - prosegue Molinari - compresa la collaborazione con l’etichetta l’etichetta Terzo Millennio Records di Francesco Caprini e Franco Saianini che ci hanno apprezzato durante Rock Targato Italia. Un’altra collaborazione importante è quella con Andrea Mei (produttore, compositore, musicista, fonico, ex tastierista dei Gang, autore di molti successi dei Nomadi nonché produttore per molti gruppi e cantanti della scena Indie italiana ndr), che ci è stato molto vicino analizzando il nostro lavoro sotto un’altra ottica e permettendoci di ri-arrangiare alcuni brani precedenti e due nuovi».



Il progetto

Adrenalina segna dunque anche l’inizio di un percorso decisamente nuovo: «Il progetto prevede l’uscita, uno alla volta, di altri 4 brani nel giro di un anno, che andranno poi a comporre un’unica demo. Stiamo investendo e ci crediamo molto: a breve anche un tour».