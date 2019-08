Jovanotti adrenalina pura 40mila in delirio per il gran sognatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO DI FERMO - Energia pura. Un'iniezione di adrenalina di quelle che non si scordano facilmente. Balla e canta, il pubblico del Jova Beach Party. E il villaggio sulla spiaggia si anima. Fan in delirio poco dopo le 20, quando Lorenzo sale sul palco. Un'allegria contagiosa, che si spande a macchia d'olio. Braccia in alto, mani che battono e tengono il ritmo, voci che si uniscono in un coro che mette i brividi. La magia si compie. La lunga giornata di musica e festa parte alle 16. Sul mega-palco, uno dopo l'altro, sfilano Ackeejuice Rockers, il Duo Bucolico, i Savana Funk, Selton, i Voodoo Sound Club e Dj Ralf. È lui a passare il testimone a Jovanotti. Berretto, look coloratissimo firmato Dior, disegni in faccia, nonostante le quasi cinquantatré primavere, davanti al suo pubblico in delirio, sembra un ragazzino. In parecchi sono entrati solo per lui. Che coinvolge, anima e trascina. Vanno a ruba i gadget venduti dentro e fuori il villaggio. Cappellini, bandane, zainetti. E le infradito in edizione limitata per celebrare i cinquant'anni dello sbarco sulla Luna. La risposta dei 40mila assiepati sotto il mega-palco è incredibile. Mette i brividi. «Oggi lo spirito ribelle è quello di lasciare le spiagge pulite. Tornando a casa, portatevi dietro le bottigliette di plastica», dice. Lo ripete spesso. I fan fanno di sì con la testa. «Restiamo con i piedi sulla sabbia, ma con la testa guardiamo al futuro. Facciamolo insieme, uniamoci come il mare, che non divide. Come la musica», continua. Sul maxischermo compare l'astronauta Luca Parmitano. Un messaggio registrato prima di partire per lo spazio. «In questi anni ho visto la Terra cambiare per mano dell'uomo. Fermiamoci a pensare che il mondo appartiene al futuro», dice dalla Russia. Poi un boato accoglie Frankie hi-nrg, l'ospite a sorpresa della tappa fermana del Jova Beach.