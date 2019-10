“Marche in Mostra” a Montecosaro. Super ospite il campione Tacconi

MONTECOSARO - Prenderà il via giovedì 31 ottobre a Montecosaro “Marche in Mostra”, un progetto pensato, realizzato e prodotto da Peaktime Marketing & Comunicazione. 10 appuntamenti in altrettanti teatri dislocati in tutto il territorio regionale per vivere e rivivere Le Marche attraverso i racconti dei diretti protagonisti guidati dal noto presentatore Alvin Crescini. Ogni tappa sarà ricca di interviste, dimostrazioni, musica e danze. Ad ogni appuntamento parteciperà un ospite esclusivo legato alle Marche per lavoro, affetti ed esperienze e intratterrà il pubblico con un racconto dei luoghi attraverso i propri occhi. “Marche in Mostra” è uno spettacolo itinerante che percorre tutto ciò che rende unica questa regione: il mare, i monti, il cibo con i suoi tantissimi prodotti e piatti tipici, il vino, la tradizione. Non mancheranno momenti di riflessione, necessari dopo il terremoto che ha colpito il cuore di questi luoghi. Il primo graditissimo ospite della serata sarà il campione Stefano Tacconi, legato alle terre marchigiane per le sue esperienze calcistiche con la Sanbenedettese e l’Arquata. Appuntamento oggi alle ore 21 al Teatro Le Logge di Montecosaro in cui saranno protagonisti i Comuni di Civitanova Marche, Montelupone, Morrovalle e Montecosaro stesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA