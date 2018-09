Mister Italia 2018, in lizza anche due ragazzi marchigiani: ecco chi sono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Ci sono anche due ragazzi marchigiani, uno di Mondavio e l'altroa di Pesaro tra i trenta finalisti che questa sera, sabato 8 settembre, in piazza Quercia a Trani si contenderanno l’ambito scettro di Mister Italia 2018.Alto 1.80, Mirko Mandolini, 30 anni, cercherà di andare a caccia dello scettro di maschio più bello d’Italia. Appassionato di sport, Mirko dovrà gareggiare e sbaragliare un’agguerrita concorrenza per raccogliere il testimone dal napoletano Antonio Punzo, vincitore nel 2017.In lizza anche il 27enne di Pesaro Giuseppe La Rocca, infatti, ha superato (come Mirko Mandolini) lo scoglio delle prefinali. Alto 183, con la passione per il trekking, Giuseppe è pronto a conquistare l'ambito scettro.La finale di stasera, che sarà presentata da Jo Squillo, si preannuncia come un vero e proprio evento grazie ad un “parterre de roi” di grandi nomi tra i quali Adriana Volpe, Rocco Barocco, Solange, Emanuela Titocchia, Domenico Manfredi (GF), Serena De Bari (Amici), Marcello Nuzzio e Anna Martynova (Ballando con le stelle) e altri protagonisti del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo.Il concorso di Mister Italia, organizzato dalla Claudio Marastoni Communication, anno dopo anno si è imposto come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli.Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana.