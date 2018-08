Miss Intimo, Madalina e Roxana bellezze senza veli

di Lucilla Quaglia

Non solo Miss Italia. Lunghi capelli castani lasciati cadere sulle spalle, sorriso smagliante su un paio di occhi da gazzella, la diciottenne Madalina Buga è la vincitrice della tappa di Torvaianica del concorso nazionale di Miss Intimo, assieme alla bruna Iscritta al quarto anno dell’istituto tecnico turistico, 171 cm di altezza, single, moldava e residente a Marino, la Buga è appassionata di danza moderna, romanzi e sogna un futuro da modella. «Mi piacerebbe molto sfilare – confessa la neo miss – e spero che questa vittoria mi porti fortuna».Mentre la Chirita, romena di nascita ma romana di adozione, ha 17 anni è subito ripartita per la nazione d’origine per trascorrere le vacanze in attesa di iniziare il terzo anno di liceo linguistico. Il suo sogno? Anche lei la modella.Del resto Miss Intimo ha una storia trentennale ed è nato in un periodo, i favolosi anni Ottanta, in cui nella Capitale fiorivano locali da ballo, pub e nuove forme di socializzazione dove le sfilate intriganti e del tutto nuove, come quelle in lingerie, interpretavano bene lo spirito dell’epoca. Un pizzico di humour che ancora oggi lascia il segno e colpisce. Insomma nella cornice del Villaggio Tognazzi si è svolta un’altra esplosiva selezione organizzata dal padron del concorso Riccardo Modesti: a contendersi la fascia dieci giovanissime che si sono sfidate in passerella a colpi di eleganti outfit e raffinato intimo.