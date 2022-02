Mimma Gaspari a “Oggi è un altro giorno”: «Quando Gianni Morandi voleva smettere di cantare»

Mimma Gaspari ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Mimma Gaspari, 83 anni passati, è definita "la signora" della musica italiana, ha lavorato per quarant’anni per le più importanti case discografiche italiane, come promoter di cantanti e autrice di testi.

Mimma Gaspari ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Mimma Gaspari, 83 anni passati, è definita "la signora" della musica italiana ed ha seguito diversi artisti nella sua carriera: «Il numero non lo so – ha spiegato - posso dirti i nomi fra cui La Ferri, Jannacci, Nada, Paolo Conte e Adriano Celentano. Paolo all’inizio non voleva cantare, pensava di essere solo un autore, ma l’abbiamo convinto dopo un anno di pressioni il suo discografico ed io, poi infatti l’abbiamo mandato in Francia dove ha ottenuto un grande successo».

Anche Morandi è stato un suo artista: «Nel ’68 Morandi non voleva cantare più, ma lui è ancora lì nel 2022 e per me è la più bella voce italiana, ancora ascoltiamo i suoi pezzi. Il terzetto Morandi-Ruggeri-Tozzi non so se potrebbe funzionare oggi, lui dovrebbe andare con Lorenzo Jovanotti. Albano invece dovrebbe limitarsi a tornare con Romina».

A Sanremo 2020 ha appezzato diversi brani: «La mia canzone preferita del Festival è "Brividi", la vincitrice, ma non mi sono dispiaciuti Moro e Sangiovanni».

