Mika al Corriere Adriatico ​ in visita: il 26 novembre sarà al PalaPrometeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Mika al Corriere Adriatico. O meglio Michael Holbrook. Il popolare cantautore ha fatto visita alla nostra sede di Ancona dove è stato accolto dal direttore Giancarlo Laurenzi e poi si è trattenuto con i giornalisti per una scambio di battute. Poi, il direttore lo ha accompagnato nella visita ai locali del Corriere dove sono conservate alcuni cimeli che servivono per la stampa e le gigantografie delle pagine del giornale. A sorpresa, per l’artista, ci sono stati dei giovanissimi che lo hanno voluto salutare con gli immancabili selfie. Il 26 novembre il suo tour Revelation sarà al PalaPrometeo di Ancona.