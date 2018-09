Meghan Markle sfida il protocollo e chiude lo sportello dell'auto da sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello di chiudere lo sportello dell'auto è un gesto assolutamente normale per gran parte delle persone, ma che diventa una violazione al protocollo se a compierlo è un membro della Royal Family. È successo a, in visita in visita alla Royal Academy nel suo primo appuntamento pubblico da sola, senza il, a quattro mesi dal matrimonio con il secondogenito di Carlo e Diana che l'ha resa duchessa di Sussex. La Markle, dopo essere scesa dall'auto, ha chiuso lo sportello da sola, senza attendere che lo facesse un addetto al posto suo.Un gesto banale, ma che non è passato inosservato sui social media, dove è partito immediatamente il dibattito fra chi ne ha elogiato la semplicità da «persona comune» e chi ha ironizzato sul fatto che possa aver messo a rischio il lavoro di qualcuno. William Hanson, esperto di protocollo reale britannico, interpellato senza indugio dalla Bbc, ha comunque escluso che la neo-duchessa abbia davvero violato alcuna regola.«Di solito se sei un membro della Royal Family o un dignitario non apri e non chiudi lo sportello da solo, ma si tratta di una norma di sicurezza», non di un obbligo sancito formalmente dall'etichetta, ha sentenziato. Così come non rappresenta alcuno strappo il successivo saluto naso contro naso con un ospite maori nel quale Meghan si è esibita a margine dello stesso evento, a beneficio di flash e telecamere: un gesto di sensibilità etnica già ampiamente sdoganato dalla regina e da altri reali in passato.