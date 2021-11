Mediaset, rivoluzione dei programmi: D'Urso e Panicucci verso la sostituzione, cosa cambierà

È tempo di rivoluzioni in quel di Mediaset. Sembra che le voci diffuse da tempo sull'allontanamento di Barbara D'Urso dall'azienda siano vere. La regina del salotto di Canale 5, che nell'ultimo periodo ha visto una drastica riduzione dei suoi programmi, potrebbe lasciare Pomeriggio 5 a gennaio.

All'interno del programma, inoltre, ci sono stati cambiamenti sulle modalità e i toni usati. A riportare nuovi rumors è Giuseppe Candela su Dagospia che conferma le modifiche di Piersilvio Berlusconi, cambiando il volto di Canale 5, visto che gli ascolti non sempre sono vincenti sui rivali, ed è deciso a farlo, a tutti i costi.

A Cologno Monzese si vocifera che i vertici Mediaset starebbero pensando di fare una prova già nelle festività natalizie. Pomeriggio 5 non dovrebbe andare in pausa a Natale, ma la D'Urso sì. Quindi, ci sarebbe una nuova conduttrice del pomeriggio di Canale 5 a Natale. Il volto scelto sarebbe quello di Simona Branchetti, giornalista del TG5 e di Morning News. In questo modo si potrebbe studiare la reazione del pubblico e vedere come sarebbe il nuovo pomeriggio senza la d’Urso. Il programma potrebbe assumere anche un altro nome, ma la sostanza non cambierebbe.

Ma non è tutto. Il boss di Mediaset vorrebbe un solo volto alla conduzione dei programmi del pomeriggio e del mattino, e che provengano dal giornalismo. Per questo motivo Barbara d’Urso potrebbe essere fuori da Pomeriggio 5 e la stessa sorte toccherebbe a Federica Panicucci, come si vocifera da giorni.

Per il momento sono solo ipotesi, ma sarebbero in corso di valutazione. Barbara d’Urso e Federica Panicucci passerebbero alla prima serata, perdendo gli appuntamenti quotidiani su Canale 5. Per quanto riguarda Carmelita non ci sarebbero in ballo né La Talpa né L’Isola dei Famosi, con la conferma di Ilary Blasi. Inoltre il suo contratto scadrà a fine 2022 e sarebbe corteggiata da Sky. La Panicucci, invece, non si è espressa in merito durante l’intervista su Chi: anche lei potrebbe lasciare il programma che conduce da più di dieci anni, e che ora vedrebbe al timone Francesco Vecchi?

Ai posteri Mediaset l'ardua sentenza.

