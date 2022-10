Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, primo red carpet "di coppia" a Roma: tra baci e linguacce

Dalla finzione alla realtà. Ormai Matilda De Angelis e Pietro Castellitto non recitano più: i loro baci sono veri. E l'hanno dimostrato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2022. Insieme per la presentazione del film Rapiniamo il Duce, in uscita su Netflix il 26 ottobre, il set su cui si sono incontrati e innamorati, i due si sono scambiati davanti ai fotografi linguacce, abbracci e baci.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto hanno posato insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2022, mostrandosi sorridenti, felici e complici. Yvonne e Isola, i personaggi che i due attori interpretano nel film “Rapiniamo il Duce”, si sono innamorati anche nella realtà e non ne fanno più mistero. E, ora, confermano la complicità e la tenerezza sul tappeto rosso, prima di essere raggiunti dal resto del cast del nuovo film Netflix (tra cui c'erano anche Kasia Smutniak con la figlia Sophie Taricone, Elisabetta Gregoraci e Marco Mengoni).

La love story

A rendere pubblica la loro love story, è stato il settimanale Chi lo scorso giugno, mostrando le foto scattate dai paparazzi nei quali i due attori passeggiavano mano nella mano, poi abbracciati. Prima dalla famiglia di lui, poi pranzo in un ristorante all'aperto, poi via a casa di lei. Dopo la storia d'amore naufragata con William Mezzanotte, l'attrice ha ripreso a far battere il suo cuore tra le braccia di Pietro Castellitto, 30 anni, figlio di Sergio, che ha vestito i panni di Francesco Totti nella fiction ispirata alla sua vita, "Speravo de morì prima".