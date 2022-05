Marco Masini, da Serena Bortone scoppia il botta e risposta su "Vaffa": ecco a chi era destinato il testo della canzone

Come tutti gli ospiti di Serena Bortone anche Marco Masini ci è andato giù diretto. Il cantante fiorentino ospite di Oggi è un altro giorno ha parlato della sua carriera fatta di tanti up&down. Tra i brani più celebri dell'artista tutti ricorderanno sicuramente "Vaffaxxxxo". La padrona di casa ne ha voluto sapere di piu' sul quella canzone.

APPROFONDIMENTI LUTTO Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16...

«Con chi ce l’avevi? E ti sei riscattato da quella rabbia? Ti sei vendicato?». Masini prende le distanze con eleganza dalla domanda: «No, non mi sono mai vendicato in vita mia e non serve vendicarsi. Diciamo che tutti ce l’abbiamo con chi fa abuso di potere, con chi si stente padrone e distorce il meccanismo. Negli anni Novanta questo era il messaggio che cercavamo di dare».

Marco Masini, l'intervista da Serena Bortone

La canzone negli anni '90 era diventata un vero e proprio simbolo contro i soprusi del potere, e la Bortone insiste: «Ma tu personalmente con chi ce l’avevi?» Il cantante rimane fermo nella sua decisione di non voler aggiungere niente altro. «Non credo che esistano episodi personali: le storie che diventano canzoni sono storie di tutti». Serena incalza: «Sembra che (“Vaffaxxxlo”) rappresentasse un qualcosa di personale e potente. Tu forse avevi una voglia in più di urlarlo». Marco continua a dribblare le domande «No. ma avevo la possibilità di farlo, è diverso. Ci sono molte storie che sarebbero da denunciare, ma non vengono denunciate».

La fortuna di Marco Masini, così come quella di tutti i cantanti, è di riuscire a dare voce a temi scomodi che per molte persone sarebbero difficili da decodificare in un linguaggio comprensibile per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA