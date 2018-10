GfVip, la Marchesa bacia in bocca Nudo, poi le dichiara amore. E lui reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, l'ennesimo, al Grande Fratello Vip 2018 . Protagonista questa volta è la Marchesa D’Aragona che ha preso coraggio e ha baciatoin un estremo tentativo di farlo cedere alle sue avances. Daniela Del Secco ha provato a cogliere di sorpresa Walter Nudo. E lo ha fatto davanti a tutti mentre lui era disteso sul divano vicino aMonte e gli altri coinquilini sono scoppiati a ridere. Ma il suo approccio non si è limitato al bacio. La Marchesa si è anche esibita in unasotto forma di serenata e ha intonato Il Cielo In Una Stanza e Sono Come Tu Mi Vuoi.La reazione di Walter Nudo? In silenzio, fermo, immobile. Poi, in seguito alle sue richieste, si è spiegato: «Non ho risposto perché mi hai lasciato senza parole».