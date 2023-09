Le Marche premiate a Venezia: il regista originario di Pergola, Simone Massi, ha infatti ottenuto il premio “Carlo Lizzani” per la sua opera prima. “Invelle”, questo il titolo del lungometraggio animato, si è aggiudicato il premio nella sezione Orizzonti del festival del cinema di Venezia.



Il racconto

Il film, proiettato lo scorso venerdì sera in conclusione degli appuntamenti marchigiani al Lido, è un racconto, tra memorie e miserie, sul ‘900, fatto da tre bambini di diverse epoche. Il lungometraggio riflette le caratteristiche di Massi, in grado di realizzare progetti intensi e profondi, ed è stato realizzato con il contributo del ministero della Cultura, il sostegno di Eurimages e le produzioni italiana e svizzera, rispettivamente Minimum Fax Media e Amka Film Production. Al termine della proiezione, la pellicola è stata accolta da un lungo applauso finale e una grande partecipazione di pubblico durante il successivo dibattito con il regista e gli animatori marchigiani. In sala, alla proiezione, hanno partecipato anche il direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, i produttori di Minimum Fax, Luca Milani da Rai Kids, l’onorevole Elena Leonardi, membro della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. La proiezione di Invelle di fatto ha chiuso una settimana intensa per il cinema marchigiano, che ha potuto avere grande visibilità e far conoscere la nostra regione.



«La settimana – commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini – è stata proficua, abbiamo centrato l’obiettivo. Le Marche stanno investendo convintamente sul cinema e in questi giorni veneziani sono state tante le storie, i talenti, i prodotti originali che hanno fatto brillare la nostra regione. Torniamo a casa soddisfatti per aver promosso il nostro cinema, con la consapevolezza che abbiamo professionalità e progetti di qualità, con l’ambizione di misurarci con palcoscenici più prestigiosi». Marche protagoniste a Venezia, quindi, con i prodotti presentati da Marche Film Commission. «Abbiamo dato – commenta il responsabile Francesco Gesualdi – visibilità e spessore alle produzioni selezionate per presentarle ai produttori e distributori italiani. La vivacità e qualità dei nostri prodotti è stata ben trasmessa dai nostri operatori. Il nostro impegno ora è quello di migliorare sempre di più».



La trasferta



Trasferta intensa, ma anche fruttuosa, con quattro giorni di impegni per la Film Commission, con eventi a cui hanno partecipato personalità di caratura nazionale. Nel primo giorno, una settimana fa, sono state presentate opere in corso di realizzazione, e il corto promozionale di Marche Film Commission. Con la voce di Lucia Mascino, sarà presto presentato al pubblico. Rilanciate poi anche le “6 dimore in cerca d’autore”, sei corti realizzati nelle dimore storiche del Piceno per diffondere la bellezza e il valore artistico del territorio e contribuire alla rinascita di una terra colpita duramente dal sisma 2016/2017. Si è fatto anche rete, con “Cappuccino with the Italians”, networking organizzato da Italian Film Commissions e Agostini ha anche preso parte all’evento italiano “Filming Italy best movie award”. Infine l’altra premiere del film marchigiano “Behind the mountains”, con il co produttore anconetano Paolo Maria Spina.