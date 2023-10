Mammucari, lite con Caprarica a Ballando con Le Stelle. Il giornalista: «Non sa cosa sia la correttezza»

Scintille tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle. Cosa è successo? Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula, e Antonio Caprarica, che balla insieme a Maria Ermachkova, andranno allo spareggio: questo l'esito della prima puntata di Ballando.

La battuta

Mammucari scherza dopo il verdetto finale che sancisce la classifica. Le performance di Caprarica e Lambertucci, a suo avviso, meritavano la 'zona retrocessione' e il risultato viene sottolineato tra le risate dello studio. L'unico che non sembra divertirsi troppo è Caprarica, che sui titoli di coda commenta in maniera esplicita: "E' simpatico, ma non sa proprio cosa sia la fairness", dice facendo riferimento alla presunta carenza di correttezza e fair play del rivale.

- rosanna lambertucci e antonio caprarica: a me sono piaciuti perché qualcosa l’hanno fatto e si sono impegnati, poi ho amato tutte le battute con teo mammucari #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/QkWf40Ve9l — addictedtoleserietv (@addictedtolese2) October 22, 2023

Il botta e risposta non passa inosservato sui social, e in particolare su X, dove l'hashtag #Mammucari prende il volo tra commenti contrastanti.

C'è chi promuove a pieni voti l'ex conduttore delle Iene, capace di vivacizzare lo show, e chi invece non apprezza l'eccessiva disinvoltura.All'ennesima battuta del comico, il giornalista ha risposto scocciato: «È simpatico, ma non sa cosa voglia dire la correttezza».