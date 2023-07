Madonna scrive su Instagram: «Sono sulla strada della guarigione. Mi dispiaceva per i miei figli ed i fans»

Madonna sta meglio. E' lei stessa a scriverlo su Instagram, dopo che nelle scorse ore è apparsa una foto in cui passeggiava a Mnhattan. «Sono sulla strada della guarigione, grazie a tutti per il vostro amore e supporto. Il mio obiettivo è recuperare presto e tornare in tour in Nord America e a ottobre in Europa» scrive la popstar che aggiunge: «Il mio primo pensiero, quando sono finita in ospedale, è stato per i figli. Il secondo per il dispiacere di chi aveva preso i biglietti per i miei concerti. Non voglio deludere nessuno».

«Il mio obiettivo adesso è rimettermi in forma il prima possibile e tornare più forte di prima: grazie a tutti del vostro amore».

Il post giunge poche ore dopo una foto sui social in cui la cantante è stata vista camminare a Manhattan, dopo la grave infezione batterica. «Aveva un ottimo aspetto e sembrava di buon umore», ha detto una testimone, che ha postato alcuni scatti su TikTok, in cui si vede la cantante nella sua prima uscita dopo la paura per la sua salute ed il ricovero in ospedale dal 24 giugno scorso.

A passeggio

Madonna, infatti, è stata ricoverata in terapia intensiva e ha dovuto sospendere le prime date del tour mondiale con 43 concerti, di cui tredici in Europa. Il 23 novembre sarà a Milano. La cantante stava passeggiando a New York insieme a un’amica, con un cappello di tessuto in testa e le trecce ai capelli, con occhiali da sole, t-shirt e pantaloncini.

L'eredità di Madonna

Nonostante il look casual è stata riconosciuta dalla podcaster Lauren Colin, che ha pubblicato alcuni scatti sui social. Secondo il giornale inglese The Sun, il malore sarebbe stato provocato dalle prove estenuanti a cui Madonna si stava sottoponendo da mesi, per preparare i concerti. Sembra che il timore di perdere la vita, l'abbiano messa in allarme, tanto da aver definito la sua eredità, sempre secondo il tabloid inglese.