Alla Controra di Musicultura Tosca, Rezza-Mastrella e Tognolini

MACERATA - Count down per le finali della XXXI edizione di Musicultura il Festival della Canzone Popolare e d’Autore che nelle serate di venerdì e sabato prossime, condotte da Enrico Ruggeri nella suggestiva Arena Sferisterio di Macerata, vedrà l’esibizione dei grandi live di Massimo Ranieri, Tosca, Antonio Rezza, Salvador Sobral e BandaKadabra il 28 agosto; i Pinguini Tattici Nucleari, Asaf Avidan, Francesco Bianconi, il Gruppo Ocarinistico Budriese, Bruno Tognolini e Lucilla Giagnoni il 29 agosto.

Intanto proseguono con grande successo gli amati appuntamenti della Controra aperti al pubblico nel centro storico di Macerata.

Giovedì 27 agosto si parte alle ore 18 nel Cortile Palazzo Conventati con Bruno Tognolini “Un Poeta Ramingo - Atto primo: rime vitamine che nutrono la vita”. Bruno Tognolini è uno dei più grandi autori di poesie e filastrocche per bambini. È anche autore di romanzi e sceneggiatore, nato a Cagliari, ha cominciato a scrivere quando ha capito, da lettore, che le storie erano come giocattoli: poteva costruirsele da sé e così è diventato scrittore per bambini. Ha scritto una cinquantina di libri, ha scritto testi per il teatro ed è stato autore di famosissimi programmi per bambini e ragazzi, come L’Albero Azzurro e la Melevisione e sono suoi anche i testi italiani delle canzoni del film La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò. Ha vinto due Premi Andersen; il suo ultimo romanzo, Il Giardino dei Musi eterni” è Libro dell'Anno a Fahrenheit Radio Tre (prima volta di un libro per ragazzi), è stato inoltre finalista del Premio Strega Ragazzi, e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro 2017.

Alle ore 18 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi “A tu per tu con i protagonisti della canzone” ai microfoni del critico musicale e giornalista di Rai Radio 1 John Vignola l’amata cantante ed eclettica artista Tosca si racconterà al pubblico della Controra. Lo ricordiamo, Tosca si esibirà poi sul palcoscenico del Festival venerdì 28 agosto.

Alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto "Pitecus" lo spettacolo teatrale di Flavia Mastrella Antonio Rezza. Coppia artistica unica del panorama teatrale contemporaneo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, calcano le scene dal 1987