Sferisterio, una playlist alla settimana. Il via lunedì con quella creata da Messi

MACERATA - In attesa di poter riascoltare la musica dal vivo, l’Associazione Arena Sferisterio non lascia da solo il proprio pubblico e inizia una nuova attività sui social, proponendo ogni lunedì, a partire dall’11 maggio, delle playlist su Spotify composte dallo staff del festival. La prima ad essere pubblicata lunedì 11 sarà quella creata dal sovrintendente Luciano Messi, poi il 18 quella della direttrice artistica Barbara Minghetti e il 25 quella del direttore musicale Francesco Lanzillotta. L’iniziativa coinvolgerà nelle settimane successive altri collaboratori, artisti e amici del Mof. Quella di Messi sarà una playlist molto “rock” che si intitola [BORN TO]Run among the Waves con brani che vanno dai Beatles ai Led Zeppelin e da Bob Dylan a Patty Smith. Il sovrintendente ha così commentato le sue scelte: «In equilibrio folle sul moto perpetuo di questa playlist lottano speranze, ideali e amore: buona corsa fra le onde!». © RIPRODUZIONE RISERVATA