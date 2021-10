Blake, Melillo e Bosso: tris d’assi per Macerata jazz. Ci saranno anche Petrella e il gruppo Musicamdo

MACERATA - Una tradizione che si rinnova, un’unione, quella tra Macerata e il jazz, che torna anche quest’anno: la rassegna “Macerata jazz”, nel 2021 giunge all’edizione numero 52. Sono cinque gli appuntamenti previsti, dal 16 ottobre 2021 al 5 gennaio 2022.



La rassegna

«Macerata, insieme a Bologna e Pescara, e poi anche Perugia, è stata tra le prime città a creare una rassegna jazz – le parole del direttore artistico, e presidente Musicamdo jazz orchestra, Daniele Massimi -. Da Macerata sono passati i più grandi jazzisti, anche grazie al lavoro di Paolo Piangiarelli, che salutiamo». Accanto ai cinque concerti del Lauro Rossi, ce ne saranno altrettanti di musica nei locali. “Il gusto del jazz”, questo il titolo dato a questa parte del programma, coniugherà l’aperitivo con la buona musica.

«Gli studenti potranno ascoltare musica di qualità, vedere gli artisti che montano e smontano le strumentazioni – il commento dell’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, un aiuto per la città, ma anche per i giovani». Tornerà poi il laboratorio “ImproveIsAction”, che permetterà agli studenti del polo universitario maceratese di incontrare, dialogare con gli artisti e raccontare la rassegna, divenendone anche parte attiva. «Sono ulteriori aspetti formativi per i nostri studenti» le parole del Rettore dell’Ateneo, Francesco Adornato.



Il programma

Si comincia il 16 ottobre, quando a teatro arriverà Seamus Blake, britannico di nascita, ma americano d’adozione, che è considerato tra i principali sassofonisti negli States. Blake sarà a Macerata con il suo quartetto: oltre a lui stesso, con il sax tenore, ne fanno parte Alessandro Lanzoni al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso, Jorge Rossy alla batteria. Sarà ospite della serata il vincitore del Premio Urbani 2021, Lorenzo Bisogno, anche lui con un sax tenore. Domenica 17 ottobre poi al Lauro Rossi si esibirà il “Mike Melillo trio”.

Melillo, jazzista americano che ha scelto da anni Macerata come propria casa, porta il suo trio italiano. Insieme a lui, che suonerà il pianoforte, ci saranno Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria. Sabato 13 novembre, invece, arriverà Gianluca Petrella, trombonista di Jovanotti nei suoi ultimi tour, che porterà “Comic Renaissance”, un concerto che si annuncia di impatto.



Nella serata del 21 novembre sarà protagonista Fabrizio Bosso che, mossi i primi passi a Macerata, ora è uno tra i migliori jazzisti e tornerà con il suo nuovo progetto, il quartetto che vede anche Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci. Impossibile citare tutti i nomi della Musicamdo Jazz Orchestra, che chiuderà il programma il 5 gennaio 2022 con una rassegna di musica natalizia in chiave Jazz.

La Musicamdo «è nata due anni fa, per rinascere dopo il sisma, e quest’anno, dopo il Covid, la voglia di ripartire c’è» evidenzia Fabrizio Caraceni, musicista tra i fondatori. Con loro ci sarà la voce di Alessandra Doria. Accanto a questi artisti, i quattro eventi de “Il gusto del jazz”. Nei locali arriveranno L’Orchestrino Jazz band (16 e 17 ottobre), il Tangherlini Giulioni duo (13 novembre), Tonight at noon feat. Ron Seguin (21 novembre), e il Cervigni Alvear duo (5 gennaio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA