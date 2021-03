La cantautrice Henna protagonista alle audizioni live di Musicultura, John Vignola super ospite

MACERATA - Al Teatro Lauro Rossi di Macerata protagonista della seconda serata delle audizioni live Henna, al secolo Elena Mottarelli di Sondrio, che ha conquistato il favore del pubblico di Musicultura con le belle canzoni Orvuà e La cosa più bella che c’è, aggiudicandosi la Targa Banca Macerata per la migliore esibizione.



Henna, classe 1996, diplomata in canto popolare al Cpm music institute, porta con la sua musica una bandiera simbolo di folklore del paese, si rifà ai grandi maestri del cantautorato italiano, inserendo sonorità attuali. Nel maggio 2020 pubblica “Happydemia”, brano-sfogo riguardante il momento di terribile sconforto vissuto durante la pandemia, rilasciando così la sua prima traccia scritta e prodotta autonomamente. «Sono una persona che oscilla sempre tra una grande energia e una forte nostalgia – ha raccontato Henna -. La mia scrittura rispecchia la mia personalità: c’è una me cantautrice a cui piace fare dell’ironia un po’ pungente e una me a cui va di mostrare la sua nostalgia confidandola attraverso la dolcezza di una ballad. Ringrazio Musicultura per lo splendido lavoro che sta facendo, andando contro tutte le difficoltà, per darci questa grande opportunità». Da Teramo il duo III Aereo composto dai giovani musicisti Angelo Ranalli (voci e testi) e Vincenzo Pacinelli (musiche) ha offerto i brani Cerveza, una ballad di denuncia socio-culturale con melodie dolci e versi insidiosi e Gianfilippo. Note dolci e leggere quelle offerte da Caterina Cropelli di Trento, 24 anni, nelle canzoni Non so dove abito e La promessa, ultimo singolo dell’artista. Note dolci e leggere quelle offerte da Caterina Cropelli di Trento, 24 anni, nelle canzoni Non so dove abito e La promessa, ultimo singolo dell’artista. L’onda energetica e travolgente del gruppo salentino Kalascima si è espressa nelle canzoni Mediterraneo express e Ballamundi.

Ospite della serata John Vignola, critico musicale, giornalista e conduttore radiofonico di Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura. Vignola ha ricordato l’importanza della musica dal vivo, raccontando il momento storico speciale di Banana Republic. Nel clima di tensione dell’estate del 1979, Lucio Dalla e Francesco De Gregori si inventano un tour congiunto negli stadi italiani, nel tentativo di dare un segnale di rottura. Un grande successo che segnò la rinascita della musica dal vivo dopo gli anni di piombo.

