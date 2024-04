Loredana Berté a Belve: «Casta da oltre 10 anni, mi sono data parecchio, adesso mi riposo»

Francesca Fagnani è tornata e con lei sono tornate le sue belve! Il programma, in partenza domani 2 aprile, aprirà le danze con Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè. Quest'ultima si è aperta molto con la giornalista, con la sua solita ironia e schiettezza. Dopo il ricovero d'urgenza in ospedale, la cantante è apparsa in forma di fronte alle telecamere e pronta a raccontare proprio tutto, tra cui anche la sua vita sentimentale (e non solo).

Andiamo a leggere che cosa ha rivelato la belva Bertè.

Loredana Bertè, vita casta

Le domande di Francesca Fagnani sono sempre molto puntuali e insidiose, ma per una rocker come Loredana Bertè non c'è niente di più audace della verità, sempre e comunque, anche quando si tratta di domande scomode. La Fagnani ha affilato gli artigli con domande private, come quelle sulla sua vita sentimentale e sessuale. Loredana aveva infatti dichiarato di essere «Sempre stata etero, purtroppo» e a Belve lo conferma, anche se «sono arrivata a un’età (73) in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno».

«Quanti anni precisamente?», chiede la Fagnani e la risposta la lascia stupita: «Dieci», aggiunge poi con la sua solita ironia «Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’».

La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata particoalrmente turbolenta, tra gli amanti ci sono stati Adriano Panatta, Red Canzian, il tennista svedese Bjorn Borg con cui è stata anche sposata.

Un cuore gitano che non ha ancora trovato la sua casa, ma che nel corso della vita ha sicuramente ricercato l'amore vero.