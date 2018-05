Lara Saint Paul, finalmente l'ok per i funerali che si svolgeranno lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Lara Saint Paul, nota cantante degli anni Settanta e Ottanta, finalmente avrà i suoi funerali. Domani. La cantante è scomparsa l’8 maggio. Fino ad oggi era mancato l’ok per la cremazione.«Entrambe le figlie di Lara hanno una disabilità al 100% - racconta la sorella della cantante, in studio a Domenica Live - e mancava la firma dell’amministratrice che assicura sostegno a una delle figlie. Grazie al racconto del problema in tv, ora l’amministratrice ha fatto quello che doveva e domani potranno svolgersi i funerali, con la cremazione, come voleva Lara».