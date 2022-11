Lando Buzzanca, la compagna spiega come sta e fa un appello: «Fatelo tornare alla vita»

Le condizioni di salute di Lando Buzzanca preoccupano anche la compagna. Dopo rumors e mesi di dubbi sul suo stato di salute la compagna, Francesca Della Valle, ha rotto il silenzio, parlando per la prima volta delle condizioni attuali del famoso attore.

La donna chiarisce subito le false notizie riportate sulla salute di Buzzanca: «Sulla salute di Lando sono state dette tante idiozie. Lui soffriva di una lieve afasia, che gli dava problemi di linguaggio», ma ha smentito il fatto che non fosse lucido. Da alcuni giorni Lando è ricoverato al Gemelli dopo essere caduto da una sedia a rotelle mentre era in una RSA e a riguardo la Della Valle ha detto al Corriere: «Oggi purtroppo è fortemente denutrito, peserà a malapena 45 chili, ha le piaghe da decubito. Sono molto preoccupata».

La compagna però mette sotto accusa la RSA: «Come è possibile che in Rsa sia stato ridotto così? Forse perché le Rsa non sono luoghi di cura? Dopo il ricovero Lando doveva solo tornare alla vita». Poi aggiunge: «Ci vorrà del tempo. Per le sue attuali condizioni di salute dubito che verrà dimesso presto. L’unica cosa che io posso fare è rivolgere un appello. Al suo pubblico, perché si ribelli a che Lando debba subire un simile trattamento. E al giudice tutelare, perché rispetti i suoi desideri e lo faccia tornare a casa».