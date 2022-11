Il Volo, Ignazio Boschetto si è lasciato con la fidanzata? Gli indizi che scatenano il gossip

Delusione d'amore per Ignazio Boschetto? Il tenore de Il Volo si sarebbe lasciato con la fidanzata Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana. Secondo un'indescrezione lanciata da The Pipol Gossip, ci sarebbe un chiaro indizio che mette fine a tutte le voci di corridoio: i due stavano insieme da più o meno un anno e ora pare che la relazione tra la coppia sia giunta al capolinea.

Gli indizi

I due si sono conosciuti sulle piattaforme social e sono diventati una coppia nel 2021, durante le ultime fasi della pandemia. Da quando Ignazio Boschetto e Ana Paula Guedes hanno rivelato pubblicamente la loro relazione sono sempre sembrati molto uniti e che il loro amore fosse ben saldo, nonostante sia tutto cominciato a distanza.

I due innamorati hanno trascorso la scorsa estate insieme, nonostante i vari impegni lavorativi non si sono lasciati nemmeno per un momento.

Ma ultimamente le cose non stanno andando come dovrebbero... la relazione tra il cantante e la ballerina brasiliana, infatti, sembra essere in crisi, o almeno è quello che hanno ipotizzato alcuni fan dopo aver notato alcuni indizi social.

Molti hanno ipotizzato che la relazione fosse compromessa a causa della distanza costante, infatti non ci sono più foto che li ritraggono insieme. L'ultima risale alle vacanze di natale, Ignazio ha condiviso una foto della coppia e ha scritto: «Il primo di tanti “ultimo dell’anno” insieme!».