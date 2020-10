La tragedia del Fortunale del ’35 nel libro di Manzini a P. S. Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Si intitola “30 marzo 1935, la fine del mondo” il volume che lo scrittore sangiorgese Riccardo Manzini presenterà al pubblico domenica 25 ottobre alle ore 17 al teatro comunale di Porto San Giorgio. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune. Il libro ricorda la sciagura avvenuta nel mare Adriatico il 30 marzo del 1935, quando un fortunale di inaudita violenza si abbatté sulla costa causando la morte di centodieci persone, tra Fano ed Ortona. In quella drammatica notte perirono undici pescatori sangiorgesi, alcuni poco più che bambini. Il libro intende rappresentare il memoriale di quegli eventi, con date, nomi delle barche che si trovarono coinvolte nella tempesta, documenti ufficiali e, soprattutto, interviste a testimoni diretti o ai quali i fatti erano stati raccontati. Una testimonianza storica e statistica ma anche una ricerca sulle usanze e sulla vita di quel tempo, sui sacrifici che affrontavano quelle persone di tutte le età, sui loro affetti e sui loro sogni. Il pomeriggio sarà condotto da Pasquale Girotti e vedrà le letture di Ivo Rongoni ed Eleonora Manzini. Il sindaco Nicola Loira interverrà sulle iniziative portate avanti e i progetti realizzati dall’Amministrazione in favore della memoria e della custodia delle tradizioni marinare.

Riccardo Manzini ha espresso l’amore per il suo paese attraverso poesie e racconti in vernacolo e in lingua, ricevendo prestigiosi riconoscimenti, anche a carattere nazionale. Ha lavorato anche per il teatro partecipando a varie rassegne regionali. Suo è il brano di inaugurazione di piazza Bambinopoli, sue le due targhe del busto di Vincè, inaugurato a Fermo nel 2015, suo l’ “Inno di Porto San Giorgio” e sua la traduzione delle “Baruffe chiozzotte” di Goldoni in veneziano del ‘700, diventato “Le Scagnerate” nel dialetto locale. Ha composto anche, caratterizzandone fortemente i personaggi, sketch esilaranti sui costumi e sulle abitudini locali, rappresentati più volte in teatro e recitati in radio. Tutta la sua produzione è stata raccolta in un libro, “La macchinetta rossa”, prossimamente in uscita. Per le prenotazioni all’evento, nel rispetto del protocollo anti Covid, scrivere all’indirizzo mail samantha.sollini@comune-psg.org entro le 13 di venerdì 23 ottobre indicando nome, cognome dei partecipanti e numero di telefono.





