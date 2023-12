ASCOLI - Sono tornati. Dopo un momento non breve in cui hanno pensato fosse obbligatorio fermarsi, in seguito ad un percorso folgorante di inizio carriera che li aveva visti alti in classifica e sotto i riflettori di iniziative popolari,la band ascolana “La Rua” torna con l’uscita del nuovo singolo, il cui titolo, “Periodo di merda”, descrive senza filtri una crisi importante, che oggi i componenti de “La Rua” sono felici di poter consegnare al passato.



La band



Il gruppo, formato da Daniele Incicco, Nascor Fischietti e Alessandro Mariani, è pronto ad affrontare un’ inedita vita artistica pensando a nuove canzoni a cominciare da questa, attualmente presente in tutte le radio e i digital store. «La verità è che siamo molto contenti di ricominciare, sentivamo proprio la necessità di ritrovarci, non prima di avere effettuato una ricerca interiore forte» esordisce il leader Daniele Incicco, che ricorda come dopo l’ultimo album inciso nel 2019, intitolato “Nessuno segna da solo”, fosse scattato in loro il bisogno urgente di smettere di cercare il successo a tutti costi. «Ci siamo accorti che cercavamo l’onestà della canzone a costo di non fare numeri» aggiunge, spiegando che il titolo del singolo attuale, pur sembrando crudo, in realtà non vuole essere un urlo, un grido disperato ma bensì il risultato di una riflessione. Il brano, scritto e prodotto dai La Rua, arriva dopo il singolo “Cinghiali” uscito lo scorso maggio e ha il coraggio di raccontare in maniera intima mesi difficili, di sconforto e di dolore. Eppure, oggi, salutato dalla forza di rialzarsi. «Ma non rinneghiamo la strada percorsa sinora, perché senza di quella non ci sarebbe stata la coscienza di capire, la voglia di cercarsi, la volontà di riconoscersi» confessa Incicco, definendo “Periodo di Merda” un brano che descrive coloro che hanno conosciuto il fallimento, quelle persone che si ritrovano con le spalle al muro. «L’ho scritto in pochi minuti e racchiude come il non avere più forza per andare avanti possa trasformarsi nella speranza in un futuro migliore» prosegue, convinto più che mai che la musica sia stata il rifugio nel momento in cui ogni certezza è strappata via.

La carriera



I “La Rua”, formati ad Ascoli dopo il sodalizio artistico nato tra Daniele Incicco e il produttore Dardust, nella loro carriera hanno ricevuto molte soddisfazioni. Tra le tante ricordiamo due storici duetti: quello con Cristina D’Avena nel vendutissimo album “Duets”, del 2017 e il successo travolgente del brano “Sull’orlo di una crisi d’amore”, cantato nel 2018 con Federica Carta. «Il cambiamento non ci ha separati, per fortuna: nei live torneremo ad esibirci tutti e sei, per sottolineare che al di là di ogni evoluzione quello che c’era di forte rimane per sempre» conclude il cantante e autore de “La Rua”, gruppo il cui nome tradisce e conferma l’attaccamento per le origini, per una terra capace di garantire il concetto di casa, di vita reale. Di certezze e di verità.