La Complice esce sulle piattaforme digitali con il singolo “Torta Margherita”: «Ora c’è voglia di semplicità»

PORTO SANT'ELPIDIO - Sulle piattaforme digitali è uscito il nuovo singolo, dal titolo “Torta Margherita”, della cantautrice La Complice, al secolo Ilenia Ciarrocchi, di Porto Sant’Elpidio, in cui racconta anche una storia d’amore terminata.



Il titolo

“Torta Margherita” appare curioso come titolo ed è la stessa cantautrice elpidiense che spiega come è nato: «I titoli per me sono importanti – commenta - e così per quello di questo brano ho voluto scegliere un simbolo di semplicità come la torta margherita. Un dolce semplice da preparare, che basta a festeggiare, ad esempio un compleanno, anche quando si è soli».

Questo è il tema principale del brano che come sfondo ha una storia d’amore terminata. «Meglio dire – precisa La Complice - cornice narrativa, è la vicenda di un amore finito nonostante i tentativi che sono stati fatti per provare a portarla avanti».

Il cambiamento

In un post su Facebook La Complice ha detto di aver scritto questo brano «in un periodo molto cupo». Un momento di cambiamento, questo, che l’ha portata a cercare nuove idee per le sue nuove composizioni. «Ho avuto una svolta nella mia vita – dice - che mi ha spinto a guardarmi indietro e cercare qualche spunto dalle esperienze passate. Per le mie canzoni vado sempre in cerca di ispirazione dal mio vissuto, che poi cerco di portare sul generale. Rielaboro quindi le storie in brani semi-autobiografici, in modo creativo. E così ho fatto per questo brano, con il quale parte un nuovo capitolo di collaborazioni». Da poco è entrata nella famiglia dell’etichetta Troppo Records, e in quella della Universal Music Italia, che le cura la distribuzione. «Vorrei aggiungere – commenta - che ora il mio produttore è Molla, cantautore e producer barese. D’ora in avanti proporremo brani originali, non prettamente pop. Non dico che si tratterà di brani proprio “alternative”, ma sarà qualcosa di molto personale». Ci sarà anche un video clip: «L’ho diretto io stessa, mi piace farlo: curo da sola la parte “visual” della mia musica».

Nel prossimo futuro è prevista l’uscita di un disco. «Sarà un Ep. Alcuni brani - spiega - sono pronti, altri li ho ancora in lavorazione». Nel frattempo coltiva un sogno: «Visto il periodo, il sogno è avere ancora un sogno. Mi spiego meglio: vorrei poter continuare nella direzione che ho intrapreso, fare ancora quello che faccio con grande entusiasmo. Spero di riuscire a portarlo avanti anche in un momento così complicato, anche per le distribuzioni. Ecco perché nel mio cassetto ho messo la voglia di continuare e di osare, facendolo nel modo più personale possibile».

Fra poco ci sarà Sanremo e Ilenia Ciarrocchi sa già per chi tifare: «Per Federica Ferracuti (Hu) e per Truppi. Federica è una grande musicista, molto brava, ha una bella voce. Truppi perché lo ritengo un cantautore eccezionale, che per me è il simbolo di tutti noi artisti indipendenti emergenti».

