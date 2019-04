Morto Ken Kercheval, l'attore star di "Dallas: indimenticabile petroliere Cliff Barnes addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Era un icona del piccolo schermo l'attore statunitense della soap opera, dove si scontrava con il rivale in affari e in amore J.R. Ewing, lo spietato petroliere interpretato da Larry Hagman (1931-2012).a Clinton, città dell'Indiana, in cui la star televisiva era cresciuta da bambino e dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita, segnato nel 1994, da un tumore ai polmoni, da cui era guarito dopo una complicata operazione chirurgica. La notizia della scomparsa è stata pubblicata da «The Hollywood Reporter», che ha ricevuto la conferma da un portavoce della Frist Funeral Home, l'azienda di pompe funebri che si è occupata del funerale., tanto da non diffondere annunci ufficiali, nè ha divulgato ulteriori dettagli. Anche l'agente dell'attore, Jeff Fisher, ha confermato in un breve messaggio il decesso di Kercheval, che sarebbe avvenuto domenica sera. Kercheval, come il suo collega-rivale Hagman,, andate in onda sulla rete Cbs dal 1978 al 1991 e aveva ripreso il ruolo nelle reunion del 1996, del 2004 e nel revival trasmesso da Tnt dal 2012 al 2014. Kercheval era stato impegnato anche come regista di «Dallas» in occasione di due puntate della tredicesima e quattordicesima stagione.Nato il 15 luglio 1935 a Wolcottville, nello Stato dell'Indiana, Kercheval era cresciuto nella città di Clinton, trasferendosi poi a New York per studiare recitazione e debuttare nel mondo dello spettacolo. Nel 1967 venne scelto per interpretare la parte del dottor Nick Hunter nella soap «Aspettando il domani», ruolo che ricoprì fino al 1973. Tra il 1973 e il 1978 ha interpretato numerosi episodi del telefilm «Il tenente Kojak» con Telly Savalas e nel 1976 ha recitato nel celebre film «Quinto potere» di Sidney Lumet con William Holden e Faye Dunaway.nella saga tv «Dallas», assumendo il ruolo del rivale del cattivissimo petroliere J.R Ewing. Ha interpretato lo stesso ruolo dall'inizio alla fine nel 1991 dellka soap e anche nel film «Dallas: Il ritorno di J.R.» (1996). Grazie a quella parte ha vinto un Soap Opera Digest Award come miglior attore. Nonostante il lungo impegno con l'iconica soap Kercheval è riesciuto a interpretare ruoli in serie tv popolari come «Starsky & Hutch» (1979), «Hotel» (1983-1986) e molte altre, tra cui «Love Boat», «Matlock», «Avvocati a Los Angeles», «E.R. - Medici in prima linea», «Un detective in corsia», «La signora in giallo». Il suo ultimo film è «Corrado» (2009) che ha girato con Frank Stallone. Kercheval si è sposato tre volte, l'ultima nel 1994 con l'attrice Cheryl Paris (matrimonio finito nel 2004) ed ha 7 figli.