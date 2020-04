John Travolta ricorda il figlio Jett nel giorno della sua festa: «Buon compleanno, ti vogliamo bene»

Lo struggente ricordo di John Travolta per il figlio Jett. L’attore hollywoodiano infatti, in occasione del giorno suo compleanno, ha voluto fare una dedica social al primogenito Jett, scomparso ormai undici anni fa mentre era in vacanza con la famiglia.

LEGGI ANCHE:

Antonella Elia choc dopo il GF Vip: «E' la fine della mia carriera. Mi sono esposta con le mie miserie e le bassezze»

John Travolta ha pubblicato un post dal suo account social che lo vede mentre abbraccia teneramente il figlio, che quest’anno avrebbe compiuto 28 anni, seguita dalla didascalia: “Buon compleanno Jett, ti vogliamo bene”. Stessa dedica fatta anche dalla mamma e moglie di John, Kelly Preston. Il primogenito di casa Travolta era affetto da autismo e appunto è venuto a mancare il 2 gennaio 2009 mentre era alla Bahamas trascorrendo una vacanza con la famiglia, con una dinamica che ha fatto molto discutere. Jett infatti è stato trovato in un bagno del resort e secondo le ricostruzioni avrebbe battuto la testa a seguito di una crisi epilettica. John e Kelly hanno due figli, Ella Bleu, 20 anni e Benjamin, 9.

Ultimo aggiornamento: 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA