Isola dei Famosi, lunedì il verdetto finale: ecco chi sono i favoriti secondo i bookmakers

Pochi giorni e arriverà l'ora del tanto atteso verdetto. È testa a testa tra Awed e Matteo Diamante per la vittoria dell’Isola dei famosi: la finalissima in programma lunedì 7 giugno li vede entrambi in nomination e, per gli analisti di Stanleybet.it, la sfida è apertissima. Awed è leggermente favorito a 3 volte la scommessa, Diamante è vicino a 3,25.m ci sono anche altri pretendenti.

La vera sorpresa di questa edizione però è Beatrice Marchetti: eliminata alla prima nomination, è rimasta in gioco su un’altra spiaggia, dove ha trascorso anche alcune settimane in solitudine. Rientrata nel gruppo dei finalisti, si piazza anche lei tra i favoriti: il successo della modella bresciana vale 3,50, davanti a Ignazio Moser a 3,75 e ad Andrea Cerioli, a 8 volte la posta. Ultima sul tabellone l’altra donna rimasta in gioco, Valentina Persia, con la vittoria lontana a 10,00.

