Isola dei Famosi, esclusi alcuni concorrenti: scoppia la polemica, cosa è accaduto

L'Isola dei Famosi è ormai pronta a partire tra pochissimi giorni e ha ufficializzato il cast che sbarcherà in Honduras. Tra i nomi c'è qualche sorpresa, una su tutti la presenza dei Jalisse che hanno preso il posto di 3 persone che erano state date per certe nel reality.

Le polemiche

Le sorelle Enardu pare fossero state confermare come concorrenti ma è saltato tutto per loro, così come per Gianmarco Onestini, fratello di Luca, da pochissimo reduce del Grande Fratello Vip. Pare che tutti e tre però non abbiano preso affatto bene il cambio di programma e a rivelare il retroscena è Deianira Marzano che parla di scene anche piuttosto accese.

Le ipotesi

Se è vero che per ora i tre non partiranno per l'Honduras non è comunque da escludere la loro partecipazione a L'Isola. Non sarebbe la prima volta, infatti, che in corso d'opera vengono fatti entrare altri concorrenti, sia per possibili abbandoni che per dare dinamicità alle dinamiche del gioco.