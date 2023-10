Elga Enardu, la verità sulla separazione con Diego Daddi: «È successo qualcosa di molto intimo e personale»

Una storia d'amore giunta al capolinea dopo quindici anni e un matrimonio. Si tratta di Elga Enardu e Diego Daddi: i due si erano conosciuti durante il Trono Classico di Uomini e Donne nel 2009, il programma condotto da Maria De Filippi, ma il loro amore non è nato all'interno dello studio. Tuttavia è proprio nelle ultime ore che Elga Enardu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla separazione con Diego Daddi. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Ci siamo lasciati perché l'amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa - ha raccontato Elga Enardu a Casa Sdl -.

Non c'è stato alcun tradimento, sia da parte mia che da parte sua. Diego non è gay. La situazione è delicata e merita privacy».

L'ex tronista ha aggiunto: «Io mi sento costantemente con Diego perché stiamo male e abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Il mio desiderio più grande è quello di poter trovare una soluzione, un po' di serenità e tornare insieme. Questa è una rottura, non una pausa. Io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto ma la realtà potrebbe essere un'altra. Non lo so. Sto molto male».

«Ho avuto grande coraggio ad andare via di casa e questa cosa mi fa malissimo - ha concluso Elga Enardu -. Questo è stato il momento più brutto della mia vita. Non è un episodio ma è una situazione che si è trascinata nel tempo. Ci tengo a dire che non ci sono stati episodi di violenza e che Diego è una persona meravigliosa».