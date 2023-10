Diego Daddi e la separazione da Elga Enardu: «Momento delicatissimo ma devo reagire»

Diego Daddi ed Elga Enardu sono stati protagonisti della cronaca rosa di questi ultimi giorni perché, dopo anni di matrimonio, si sono lasciati. I due ex volti di Uomini e Donne hanno comunicato di essersi separati tramite i rispettivi profili Instagram ed entrambi hanno dichiarato di stare attraversando un periodo molto delicato. Diego Daddi è tornato sui social dopo alcuni giorni e ha registrato alcune storie in cui spiega la situazione.

Le parole di Diego Daddi

Diego Daddi è tornato su Instagram dopo alcuni giorni di assenza e ha detto: «Buongiorno, eccomi qua.

Il momento è delicatissimo e molto, molto difficile. Io la farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi state vicino e mi seguite, grazie per l'affetto e il sostegno che mi avete mandato. Mi avete dato tanta, tanta forza. Ovviamente, non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però, è arrivato il momento che anche io reagisca. Nel senso, ho fatto l'eremita in questi giorni, io sono fatto così, ho un carattere un po' chiuso, ma devo reagire. Devo riprendere tutto ciò che facevo prima, ovviamente, con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare. Detto ciò, adesso, una bella doccia e si ricomincia».

Anche Elga Enardu ha deciso di reagire a tutto il dolore e non buttarsi giù o demoralizzarsi più di quanto non lo sia. L'ex tronista di Uomini e Donne continua a ribadire quanto sia difficile questo momento ma desidera aiutarsi e farsi aiutare dalla sua famiglia che le è sempre accanto.