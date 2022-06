Isola 2022, Marco Cucolo abbandona «per motivi medici»

«Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola». Così su Twitter Mediaset annuncia il ritiro di un concorrente dall'Isola dei Famosi.

Marco Cucolo è stato costretto così a ritirarsi. Il compagno di Lory Del Santo martedì scorso era finito in infermeria per degli “accertamenti medici” insieme ad Edoardo Tavassi. Oggi la produzione del reality ha fatto sapere che il naufrago ha lasciato il programma ed è già in rientro per L’Italia.

Gli account ufficiali del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi hanno comunicato che Marco Cucolo ha dovuto abbandonare definitivamente il programma per motivi medici: “Per motivi medici Marco deve abbandonare definitivamente”.

