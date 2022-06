Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria per un malore: sui social si teme il ritiro dal reality

Edoardo Tavassi assente dall'Isola dei Famosi per un malore. Uno dei naufraghi di questa edizione del reality è stato costretto ad andare in infermeria a causa di un malore. Insieme a lui nel daytime non si è visto nemmeno Roger e molti in rete hanno iniziato a pensare che nel corso della prossima puntata i due annunceranno un ritiro proprio a causa di problemi di salute.

In realtà le cose non dovrebbero andare così. A differenza di Roger Balduino o Patrizia Bonetti (che ha mostrato le ustioni sulla pancia), per Marco ed Edoardo sembra che non si tratti di nulla di grave. La produzione ha solo informato della loro temporanea assenza: «Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti da L’Isola per degli accertamenti medici».

Sull'Isola l'assenza di Edoardo si fa sentire, soprattutto al caro amico Nicolas Vaporidis: «Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata. Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui».

