«Ha detto che faccio schifo». Warwick accusa Terlizzi e rivela: «Ho paura di lui»

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Io non cambio questo, ho chiesto scusa per ciò che Franco ha fatto prima, non per questo. Io non cambio versione. Franco ha detto che faccio schifo perché sono gay. Non ho motivo per dire bugie».a Domenica Live rinnova le accuse aWarwick, lo scorso lunedì, aveva chiesto scusa a Franco e sembrava che queste scuse riguardassero anche la questione del presunto insulto che, secondo quanto ha dichiarato il sensitivo, Franco gli avrebbe rivolto in quanto gay.In video collegamento, però, Warwick ha ribadito le sue affermazioni e ha ripetuto l’insulto che gli sarebbe stato rivolto.Una dichiarazione che ha sorpreso molti e ha acceso gli animi degli ospiti in studio, a partire dai figli di Terlizzi.«Mio padre ha detto che fai schifo per un altro motivo e ti ha chiesto scusa», ha affermato, accanto a Warwick nel video collegamento, ha rivelato che il passo indietro apparentemente fatto da Craig sarebbe dettato dalla paura: «Ha paura di Franco, si è messo anche a piangere, ne ha il terrore».Paura che è stata confermata da Warwick, che ha parlato dell’aggressività del compagno di reality e del timore che possa volgerla contro di lui all’uscita dal reality.In onda, anche i commenti dei naufraghi alle accuse. Tra questi, le parole di Gaspare, secondo cui il “teatrino” sarebbe stato costruito ad arte in modo da dare a Warwick più visibilità per il suo nuovo libro.