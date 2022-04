Isola 2022, Mediaset ha deciso: il reality si allunga. Ecco quando finirà

Mediaset ormai ci ha preso gusto. E dopo il prolungamento del Grande Fratello Vip, ecco che arriva anche l'allungamento dell'altro reality di punta di Canale 5: l'Isola dei Famosi. Il successo della formula scelta da Alfonso Signorini ha trasformato la sesta edizione del GF Vip in quella più lunga della storia e, adesso, Ilary Blasi sembra pronta a seguire le orme del collega. Grazie alla sua conduzione genuina, a un cast particolarmente forte e a due opinionisti incredibilmente azzeccati come Vladimir Luxuria e Nicola Savino, sta convincendo il pubblico portandosi a casa risultati più che soddisfaccenti. Ed ecco che arriva la decisione del prolungamento.

Il Biscione e Banijay Italia hanno deciso di posticipare la data della finale dell'Isola 2022 di ben 5 settimane. La sera in cui scopriremo il vincitore del reality non sarà più, infatti, lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno.

A rivelarlo è TvBlog, spiegando come i buoni risultati di ascolto - specie se confrontati a quelli de La Pupa e il Secchione Show di Italia 1 - siano stati determinanti per l'allungamento. Tutti contenti, tranne, forse, i naufraghi che, così come gli inquilini della Casa del Grande Fratello, si troveranno ad affrontare le avversità di Cayo Cochinos per un periodo più lungo. Un mese e una settimana in più in cui i naufraghi dovranno affrontare i temutissimi mosquitos e a rompere i cocchi per un tempo più lungo di quanto non avessero concordato al momento della stipula del contratto.

A questo punto, è molto probabile che, come al Grande Fratello Vip, i concorrenti potrebbero essere messi di fronte a una scelta: quella di continuare a stanziare in Honduras oppure rispettare i termini contrattuali e fare ritorno a casa.

E così, mentre immaginiamo i tentativi di Ilary Blasi di prolungare la sosta honduregna dei naufraghi, è logico notare che questa sarà la prima edizione dell'Isola dei Famosi a estendersi fino all'inizio dell'estate. Un chiaro tentativo da parte dell'azienda di tenere incollati quanti più spettatori possibili in una stagione - quella estiva, appunto - che vede la televisione spegnersi progressivamente attirando l'attenzione di un numero sempre più ristretto di utenti in favore del bel tempo e delle gite fuori porta o delle uscite serali.

