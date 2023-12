Atmosfere jazz e lounge per raccontare il cibo con ironia: “La Canzone Cucinata” (remastered 2023) è il nuovo album che lo psicoterapeuta e musicista pesarese Andrea Marzi, ha dedicato al cibo italiano. Nella realizzazione di questa originale composizione è stato affiancato dal suo storico autore dei testi Giovanni Gotti, col quale aveva già vinto il Premio Recanati (nella sua terza edizione del 1993) e dai musicisti Roberto Catani al sassofono, Riccardo Bertozzini alla chitarra, Massimiliano Tonelli al contrabbasso, Peppe Pagnoni alla batteria, Gianluca Del Prete al pianoforte.

I cibi

I cibi citati o celati, alcuni veri capisaldi della cucina tipica italiana, vengono cantati, in un racconto allusivo e metaforico, come se fossero esseri umani, trasfigurati in romantiche, ironiche o passionali storie d’amore e di vita. «Il fatto di essere molto goloso mi ha aiutato molto nella stesura dei vari brani: s può assistere al tradimento della tagliatella che si abbandona una relazione col tartufo mentre è sposata col ragù di carne», racconta Marzi «mentre in un altra un pezzo di pesca e un pezzo di fico si incontrano e innamorano in una macedonia ad una festa e in un altra ancora un piccolo eroe goloso sfida le bombe della seconda guerra mondiale per divorare cinque piatti di tortelli di ricotta mentre i fratelli sono scappati nel rifugio. E per quest’ultimo brano, in particolare, mi sono ispirato ad un racconto autobiografico espressamente scritto da Antonio Faeti che ha voluto partecipare al progetto con un suo scritto originale».

L’idea

L’idea dell’album risale in realtà agli anni 2000: «Il progetto è nato da un’idea di Paolo Paci (editore di riviste di Architettura ed Interior Design) che coniuga gli aspetti più caratteristici e rappresentativi della cultura italiana, musica, arte culinaria, pittura e cultura del territorio», prosegue Marzi. «Un progetto complesso che aveva coinvolto anche Michele Ferri che ha realizzato dieci grandi tele (200x200cm) direttamente ispirate alle dieci ‘canzoni cucinate’. Ed è stata proprio la sua complessità che ha portato a questa lunghissima gestazione». Ci furono poi, nel 2005, delle anteprime dal vivo che riscossero anche un notevole successo, sia alla Fiera di Francoforte che a quella del mobile di Milano: «ma tutto ciò aveva un senso se ci fosse stata la possibilità di pubblicare il libro con le ricette e i quadri. Insomma un opera completa, originale e, in qualche modo, multisensoriale. Ora siamo tornati alla carica, rispolverando il progetto e proponendolo a vari soggetti e realtà cittadine che potrebbero essere coinvolte, come ad esempio l’istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro che dovrebbe realizzare le 10 ricette ispirate alle canzoni», conclude Marzi.

L’uscita

Attualmente “La Canzone Cucinata” è uscito su tutte le piattaforme digitali (YouTube, Spotify, Apple Music ecc.) e gli autori sono in attesa di realizzare il libro in cui ogni canzone vedrà pubblicato il suo testo, quello della ricetta dedicata, l’immagine del quadro e alcune curiosità sulle storie che hanno accompagnato la nascita delle canzoni.

Elisabetta Marsigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA