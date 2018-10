Grande Fratello Vip, scoppia lite furiosa nella Casa: «Sei un pezzo di m****»

di Emiliana Costa

e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe mandate a dire. Pare siano volate parole grosse, come «» e tutto sarebbe nato dalle nomination di lunedì sera. Ma andiamo con ordine.Protagonista della sfuriata,, che si sarebbe sentito tradito dall'amico, reo, a suo dire, di averlo nominato nonostante la loro vicinanza. «Tu che sei mio coetaneo - avrebbe detto Valerio - tu checon me perché tua madre e mia madre si chiamano Anna e sono morte tutte due vicine l’una all'altra. Mi hai baciato e mi hai abbracciato dicendo ‘Qui dentro io e te siamo i due più grandi, soffriremo di più, ma stiamo vicini’. E poi?».E avrebbe concluso la sfuriata così: «Sai perché io ho votato Benedetta? Per salvare lui (Battista, ndr). Hai capito che cogl*** che sono stato? Per salvare uno che mi ha dimostrato di essere». Insomma, tra Valerio Merola e Maurizio Battista amicizia al capolinea? Staremo a vedere.