GF Vip, l'ex concorrente: «Mi ha distrutta come attrice, non ho lavorato per due anni»

Il 19 settembre, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, si apriranno nuovamente le porte della casa del Grande Fratello Vip. In attesa di ufficializzare il cast di questa nuovissima edizione, c'è un ex vippone che ha confessato quanto sia stato difficile il ritorno al lavoro dopo aver partecipato al reality di canale 5.

A fare questa confessione è Jane Alexander, attrice italo - inglese e storica vj di Mtv che nel 2018 partecipò alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Famosa per aver fatto parte del cast della fiction cult Elisa di Rivombrosa, nei giorni scorsi Jane Alexander si è sfogata con il settimanale Diva & Donna.

Jane Alexander ha spiegato tutti i pro e i contro quando partecipi ad un reality come il Grande Fratello Vip, ma anche lam delusione per il comportamento di alcuni ex concorrenti. «Tutti dovrebbero fare il GF Vip almeno una volta nella vita!. Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle».

La confessione di Jane Alexander

L'attrice ha spiegato anche di avere avuto però qualche problema una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip «Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito».

Dentro la casa del GF Vip la Alexander si è infatuata anche di un concorrente, l'ex velino di Striscia la Notizia, Elia Fongaro, lasciando il suo compagno storico Gianmarco Amicarelli, che poi l'ha perdonata. I due ora sono nuovamente una coppia: «Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante».