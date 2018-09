Grande Fratello Vip, svelato l'ultimo concorrente del reality: ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano appena due settimane alla partenza ma il cast delancora non sembra essere al completo. La cover di Chi ha svelto tutti iche parteciperanno al reality, ma manca qualcuno. Secondo le ultime anticipazioni, infatti, Monte non starebbe più nel cast (come invece mostra il settimanale) e manca ancora una donna all'appello.Secondo TvBlog potrebbe essere la Marchesa di Aragona, già ex concorrente di Pechino Express. La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona potrebbe rivelarsi un elemento molto interessante all'interno della casa, come d'altronde lo era stato anche nell'altro reality di Rai 2. Anche in passato si era parlato di lei, come concorrente ma aveva posto come condizione che entrasse con lei anche la sua amata cagnolina, magari questa volta potrebbe averci ripensato.Con lei, depennato Monte, che resta ancora un'incognita, il cast dovrebbe realmente essere al completo. In queste due settimana potrebbero arrivare nuove conferme, quindi, o smentite. Per ora sembra esserci una grande certezza, quella che questa nuova edizione del Gf farà sicuramente molto discutere.