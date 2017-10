Cecilia Rodriguez, il look maschile fa impazzire il web E' lei la vera icona fashion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacca in doppio petto blu con grandi bottoni oro, ai piedi le iconiche Loubutin e sotto il vestito ... niente.è la vera icona fashion del Grande Fratello Vip per buona pace dell'esperta di tendenzaLa sorellina di Belen puntata dopo puntata sta sfoggiando dei look sempre più sofisticati, sexy e aggressivi allo stesso tempo, ma mai volgari. L'outfit maschile di lunedì sera con i capelli super lisci sciolti sulle spalle e i suoi inconfondibili orecchini a cuore ha colpito molto il pubblico e social, ma non è la prima volta.Nella quinta diretta del GF Vip, quando ha incontrato Belen aveva indossato un semplice minidress in pelle abbinandoli a degli stivaletti di Fendi ( costo per chi fosse interessata 790€) e ancora prima a colpire erano stati i calzini con le perle abbinate a un paio di decolletè nere.Insomma a dettare moda nella casa più spiata d'Italia non è Giulia de Lellis che anzi sta ottenendo l'effetto contrario, ogni sua mise è stata semre criticata velenosamente, ma la piccola Rodriguez.