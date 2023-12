Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il viaggio (complicato) con i due cani per l’Argentina: «Ci hanno cancellato un volo»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti per festeggiare le vacanze natalizie e la fine del 2023 in Argentina, terra natia della sorella di Belen. L'influencer è originaria di Pilar, città che si trova nella parte nord-ovest di Buenos Aires. Tra alti e bassi, momenti di crisi superati con amore e fiducia reciproca, la coppia sta per convolare a nozze dopo la romantica proposta di matrimonio che Ignazio ha fatto a Cecilia Rodriguez. E proprio nelle ultime ore, la sorella di Belen ha pubblicato alcuni video, nelle sue Instagram stories, mentre si trova in aeroporto con Ignazio e i suoi due Jack Russel: Aspirina e Ercole.

Cecilia Rodriguez su Instagram

«Abbiamo fatto troppe cose in questi giorni.

Stiamo per partire ragazzi - ha spiegato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Purtroppo il nostro volo è stato cancellato ma siamo riusciti a prendere un altro buono. I cuccioli sono con me e saranno nel trasportino durante il viaggio. Abbiamo tutto, anche il passaporto, siamo pronti».

Ignazio Moser sul suo profilo Threats ha pubblicato una foto con Cecilia in aereo. «Argentina arriviamo. Solo 14 anni di luce di volo con due cani e una narcolettica patologica ma comunque arriviamo». Sono queste le parole che il compagno di Cecilia ha scritto ironicamente a corredo del post social.