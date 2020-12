Il Grande Fratello Vip si allunga ancora: ecco quando potrebbe finire

Sembra che il Grande Fratello Vip allungherà ulteriormente la sua data di chiusura. Se infatti il giorno previsto per la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip era il 15 febbraio, ora la finale del reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe stata fissata dieci giorni dopo, venerdì 26 febbraio.

La durata del Grande Fratello Vip era già stata prolungata fino al 15 febbraio ma ora, come svela “TvBlog”, i vertici Mediaset avrebbero chiesto al Alfonso Signorini di condurre il suo reality appunto fino al 26 febbraio, una settimana circa prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

Non sappiamo se la situazione si verificasse come la prenderanno i concorrenti che, stanchi della reclusione, già al precedente annuncio di rinvio della data finale aveva fatto non poche rimostranze. Quel che è certo è che il reality di Signorini, che ha raggiunto ottimi indici di ascolto, conquisterebbe di diritto il record di durata rispetto alle passate edizioni.

