Pago e Miriana Trevisan al Grande Fratello, il dolce incontro nella Casa

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 12:16

Grande Fratello Vip 2020, Il dolce incontro tra Miriana Trevisan e Pago. Gli amori che finiscono possono trasformarsi in qualcosa di più grande e Miriana Trevisan e Pago ne sono la dimostrazione. L'incontro durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello Vip che abbiamo seguito su Leggo.it è stato un momento davvero unico.Per Pago Miriana Trevisan, l'ex moglie con cui ha avuto un figlio, è indispensabile, presente e forte. Anche se il matrimonio tra i due è finito da anni è rimasto un affetto immenso. Miriana è entrata nella casa delperchè ha qualcosa da dire non solo a Pago ma a tutta la casa: «Devo ringraziare il Grande Fratello e soprattuto Alfonso per essere qui perchè ho delle cose che devo dirvi - poi rivolgendosi ai ragazzi della casa Miriana dice - Pacifico ha tutto un mondo dentro, si porta una voragine, quando ci siamo conosciuti aveva il padre in ospedale, un giorno mi chiama, dobbiamo correre in ospedale, vado in questo corridoio buio e verso di me vengono due donne, la mamma e la sorella che corrono ad abbracciarmi. Pacifico mi chiese di portare la sorella via perchè doveva riposare e io così feci. Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un'esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io snon sicura che quel momento ti ha chiuso». Pago corre ad abbracciare Miriana. Miriana ha un'ultima parola per lui, ancora una volta di tenerezza: «Per quanto riguarda l'amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei».